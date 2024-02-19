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Поражение ВСУ в Авдеевки и потеря киевским режимом этого населенного пункта не побудила Запад перейти к поиску мирного решения конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Между тем страны Запада, поддерживающие Украину, не делают из потери Киевом одного населенного пункта трагедии. Они намерены, как следует из сообщений по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, и дальше повышать боевой потенциал Киева», – отмечается в публикации.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «датские F-16 скоро будут летать в небе Украины», а глава МИД Италии Антонио Таяни заверил, что «восьмой пакет помощи Украине будет доставлен в Киев в течение нескольких дней».

В свою очередь Еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан обещает, что ЕС сможет производить для Украины до двух миллионов артиллерийских снарядов в год уже с 2025 года.

Кроме того, в западных СМИ появилась информация о передаче Украине в ближайшие месяцы дронов с искусственным интеллектом.

«У России накоплен достаточный оборонный потенциал, и сейчас главная задача – нанести военный урон противнику, побуждая его сдаться. Помощь Запада ВСУ при известных условиях может быть действенной», – оценивает ситуацию военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Он считает, что следует учитывать два фактора – временной и моральный.

«Время работает на то, чтобы Россия поскорее принудила Украину к миру. Моральный фактор тоже не в пользу Украины – там почти не осталось мотивированных на участие в боевых действиях жителей. Насильно, путем мобилизации, Киев вряд ли укомплектует свои войска умелыми солдатами и офицерами», – резюмировал генерал.

На Украине же продолжают свои неудачи объяснять недостаточной помощью со стороны союзников.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, украинцы «оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в конгрессе».

«Фактически мы оказались в изменившейся реальности — реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели. Это важная составляющая дестабилизации. Мы надеемся, что это скоро прекратится», — заявила Стефанишина.