«Хочу переговоров с Путиным» – Зеленский отбросил стыд перед Литвой и Польшей

Новости Украины

Среди настоящих партнёров и союзников Украины остались только Литва и Польша, которые не отзывают своих дипломатов из Киева. Другие же страны не дают каких-то конкретных гарантий безопасности

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, что литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах. Это важный сигнал, сигнал поддержки украинского общества. Ценим также мгновенную и чёткую реакцию Варшавы и Вильнюса на последнее решение РФ признать независимость квазиобразований, так называемых ЛНР и ДНР, и дать разрешение на использование российских войск за границами РФ. Мы едины в оценках этих преступлений, этих решений со стороны РФ. Это очередной акт агрессии против Украины, против нашего суверенитета, против нашей территориальной целостности. Это легитимация военного присутствия РФ на временно оккупированном Донбассе, которая 8 лет пряталась за шевронами сепаратистов. Это односторонний выход РФ из Минских договорённостей и подрыв многолетних не только украинских, а международных усилий по мирному урегулированию ситуации на украинском Донбассе», – вещал Зеленский.

Однако он отметил, что партнёрства с Литвой и Польшей недостаточно, потому что Украине должны дать чёткие условия по безопасности и другие страны – включая… РФ.

«Не является секретом, что «Будапешт» не работает, и мы с вами чётко понимаем: нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном альянсе по безопасности, нигде нет. Мы сами себя защищаем с поддержкой наших партнёров, но гибнут именно украинцы, поэтому Украине нужны гарантии – чёткие, конкретные, уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома. И не только сами, тут очень важно, чтобы была поддержка других партнёров. А с тем фактом, что у нас сегодня 150 тысяч российских войск на границе, с тем, что временно оккупированы территории, я считаю, что среди тех стран, которые дают чёткие гарантии безопасности, должна быть Россия. Это не секрет, что я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий и прочего. Я так считаю», – призывал Зеленский.