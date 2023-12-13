«Хватит иллюзий, победа над Россией невозможна» – немецкий полковник
Поддержка США надолго снизится, а Европа самостоятельно не сможет оплачивать дорогую войну против России.
Об этом в интервью немецкому телеканалу «Welt» заявил немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В США начинаются президентские выборы, [Вашингтону] придётся учитывать интересы избирателей. И на этом этапе я также верю, что поддержка США несколько снизится.
И вопрос, смогут ли европейцы хотя бы частично заменить помощь США. И в какой степени это поможет Украине продержаться, по крайней мере, до завершения выборов в США. Также есть риски, связанные с тем, что мы точно не знаем, кто станет президентом.
Надо оценивать ситуацию трезво. Мы недооценили российские ресурсы, недооценили устойчивость российской оборонной промышленности. И переоценили влияние санкций», – сказал отставной полковник.
Он подчеркнул, что главным проигравшим всё равно окажется разрушенная Украина.
«У нас есть пример обещания ЕС предоставить боеприпасы – миллион снарядов в течение года. Но за полгода удалось получить только триста тысяч. И маловероятно, что остальные семьсот тысяч доставят в следующем полугодии. Нужно признать, что есть объективные причины в экономике.
Безусловно, нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться. Но также не следует питать иллюзий, что победа возможна. Там всё сводится к продолжению войны без чёткой перспективы, в которой Украина в конечном итоге терпит поражение. Гибнут украинские солдаты и разрушается украинская инфраструктура», – подытожил Рихтер.
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