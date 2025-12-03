Киевский философ: Залужному невдомёк – какую Украину собралась уничтожить Россия
Россия не может ставить иных целей, кроме уничтожения Украины, пока та является угрозой Москве.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политический философ Сергей Дацюк.
Он раскритиковал последнюю статью экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, по словам которого, Россия поставила себе задачу уничтожить Украину.
«А она будет достигаться в любом случае, в любое время. При этом он [Залужный] даже не обсуждает, почему именно, откуда эта цель! Он хотел очень, но не дотянул статью до политического уровня. Россия желает уничтожить Украину как анти-Россию. Не Украину вообще – Украину как анти-Россию», – заметил философ.
По его словам, это произойдет если РФ достигнет двух условий «заявленных в войне».
«Залужный их не воспринимает, но это действительно условия для России предельные, а именно: денацификация и демилитаризация», – подчеркнул Дацюк.
Он добавил, что если Россия не достигнет этих целей, то уничтожение Украины продолжится.
