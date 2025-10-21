Китай наращивает военную поддержку России – киевские СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит пытаться заручиться поддержкой Китая, поскольку Пекин по факту является союзником Москвы. К такому выводу приходит киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор публикации призывает учитывать позицию КНР «в отношении российско-украинской войны и рост военной поддержки Кремля».

«Россия все больше полагается на китайские компоненты для беспилотников, без которых не могла бы поддерживать темпы массового производства, а китайские инженеры работают на российских заводах, совершенствуя новые модели. Тогда как под видом контроля над товарами двойного назначения Пекин усиливает экспортные барьеры для Украины и западных союзников, в частности прекратив продажу дронов Mavic, при этом поставки Москве не прекращаются», – пишет издание.

Отмечается, что параллельно Китай помогает России обходить санкции, став ведущим покупателем энергетических ресурсов, и готовится открыть свой рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний.

«Эти факты иллюстрируют глубокий контекст экономического и стратегического взаимодействия Китая с Россией, который создает условия для его потенциального влияния на развитие войны», – говорится в статье.

Кроме того, автор утверждает, что после каждой встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина «Россия повышает уровень эскалации».

«Это может свидетельствовать если не о поддержке таких действий со стороны Пекина, то об отсутствии шагов для их сдерживания. Для Китая российско-украинская война — это косвенное противостояние США. Пекин получил для себя неожиданные геополитические выгоды, с одной стороны, привязывая к себе Россию, с другой — истощая ресурсы Запада ее руками. И именно этим объясняется устойчивое нежелание Китая давить на Путина для окончания войны», – отмечается в публикации.

При этом указывается, что Запад и Украина осознают влияние китайского фактора как на развитие войны, так и на ее завершение.