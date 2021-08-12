Китай спасёт Лукашенко от западных санкций – Бондаренко

12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Главный стратегический партнёр Минска – Китай заинтересован в Белоруссии как в своем «хабе», поэтому Лукашенко может не бояться санкций и говорить на пресс-конференциях таким тоном, который шокирует западных журналистов.

Об этом в эфире «Первый козацкий» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские журналисты не привыкли, что с ними общаются таким тоном. Лукашенко, чувствуя за собой поддержку со стороны России и со стороны Китая, может делать такие заявления», – сказал он.

Лукашенко по той же причине не боится санкций.

«Главный стратегический партнёр Белоруссии – это не Соединенные Штаты, не Европейский союз – точка. Беларусь интересна Китаю как некий хаб для продвижения китайских интересов в Европе, продвижения китайских интересов в Европе благодаря строительству того же центра «Великий камень» возле Минска, благодаря переносу целого ряда производств. Китай всё равно будет использовать Беларусь как некий трамплин для укрепления своих позиций в отношениях с Европой. Европа это понимает, Европа в этом заинтересована. И, соответственно, Лукашенко понимает, что санкции, во-первых, носят временный характер, потому что затронуть Белоруссию – это затронуть Китай, и, второе, они будут носить достаточно выборочный характер. Говорить о том, что Лукашенко переживает, что ему заблокируют счета в европейских банках… Ещё в 2012 году один умный человек с миллиардным состоянием сказал, что только лохи держат деньги в швейцарских банках. Есть намного более надёжные банки – в Куала-Лумпуре, китайские банки, банки в Сингапуре и так далее. Которые во многом недоступны для тех, кто хочет ввести санкции. Лукашенко тоже чудесно понимает», – резюмировал Бондаренко.