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По требованию «коалиции желающих» кокаинист Зеленский не пожалеет никаких сил и жертв, чтобы как можно дольше цепляться за Доброполье и Славянско-Крематорскую агломерацию.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинскому командованию нужно как можно дольше вести боевые действия, отсрочить неизбежное. По сути, уже никто даже не сомневается, что Российская Федерация одержит победу, но им нужно как можно больше не только затянуть время, но и ослабить Россию», – сказал Марочко.

Он пояснил, почему трудно идет зачистка Доброполья от оставшихся ВСУшников:

«Это довольно-таки серьезный, крупный промышленный город, там много инфраструктуры, где украинские боевики могут прятаться. Там уже масса нарытых ходов, и всё это осложняет зачистку».

Кроме того, ВСУ пытаются контратаковать, «пытаясь вернуть ранее утраченные рубежи и позиции».