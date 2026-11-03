«Коалиция желающих» поставила задачу держаться за остатки ДНР до последнего

Максим Столяров.  
03.11.2026 13:14
  (Мск) , Москва
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По требованию «коалиции желающих» кокаинист Зеленский не пожалеет никаких сил и жертв, чтобы как можно дольше цепляться за Доброполье и Славянско-Крематорскую агломерацию.

Об этом  на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Украинскому командованию нужно как можно дольше вести боевые действия, отсрочить неизбежное. По сути, уже никто даже не сомневается, что Российская Федерация одержит победу, но им нужно как можно больше не только затянуть время, но и ослабить Россию», – сказал Марочко.

Он пояснил, почему трудно идет зачистка Доброполья от оставшихся ВСУшников:

«Это довольно-таки серьезный, крупный промышленный город, там много инфраструктуры, где украинские боевики могут прятаться. Там уже масса нарытых ходов, и всё это осложняет зачистку».

Кроме того, ВСУ пытаются контратаковать, «пытаясь вернуть ранее утраченные рубежи и позиции».

«Курируют все эти вопросы так называемые «страны желающих», они будут держать эту агломерацию.

Это самая мощная агломерация на территории Донбасса: Славянск и Краматорск, а Дружковка прикрывает фланги украинским боевикам, которые находятся в этой украинской «линии Маннергейма». Поэтому они будут и дальше не жалеть сил и средств.

Причем сразу хочу отметить, сейчас у наших ребят довольно-таки уже серьезные позиции, которые позволяют контролировать обширные участки местности», – добавил офицер.

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