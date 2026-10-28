«Коалицию желающих» пора переименовать в «коалицию нежелающих» – британский эксперт
По итогам пяти лет антироссийской войны европейская коалиция поддержки Киева ничего не добилась.
Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский аналитик Мэттью Блэкберн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В конце концов, «большая тройка» не взяла на себя лидерство. «Коалицию желающих» можно переименовать в «Коалицию нежелающих». Я имею в виду, что они ничего толком не добились и ни к чему не пришли. Нежелающие и нерешительные.
Вместо того, чтобы что-то решать, идти на риск и нести за это ответственность, они предпочитают оставаться в бездействии. Они предпочитают плыть по течению», – сказал Блэкберн.
Он подчеркнул, что со времён переговоров в Стамбуле было множество вариантов выхода из ситуации, но европейцы не поддержали ни один.
«Зеленский – это общий знаменатель, из-за которого все эти попытки проваливаются.
Европейское руководство меняется, но Зеленский – это единственный неизменный фактор», – заключил британец.
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