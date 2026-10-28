«Коалицию желающих» пора переименовать в «коалицию нежелающих» – британский эксперт

Максим Столяров.  
28.10.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


По итогам пяти лет антироссийской войны европейская коалиция поддержки Киева ничего не добилась.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский аналитик Мэттью Блэкберн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам пяти лет антироссийской войны европейская коалиция поддержки Киева ничего не добилась. Об...

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«В конце концов, «большая тройка» не взяла на себя лидерство. «Коалицию желающих» можно переименовать в «Коалицию нежелающих». Я имею в виду, что они ничего толком не добились и ни к чему не пришли. Нежелающие и нерешительные.

Вместо того, чтобы что-то решать, идти на риск и нести за это ответственность, они предпочитают оставаться в бездействии. Они предпочитают плыть по течению», – сказал Блэкберн.

Он подчеркнул, что со времён переговоров в Стамбуле было множество вариантов выхода из ситуации, но европейцы не поддержали ни один.

«Зеленский – это общий знаменатель, из-за которого все эти попытки проваливаются.

Европейское руководство меняется, но Зеленский – это единственный неизменный фактор», – заключил британец.

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English version :: Читать на английском «Коалицию желающих» пора переименовать в «коалицию нежелающих» – британский эксперт

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