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Погоня за такими «бессмысленными фетишами» как вступление в НАТО погубит Украину.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему в Киев телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине там делать нечего. Она ничего не приобретет. Никаких дополнительных гарантий безопасности, кроме того, что ее армию переподчинят американским генералам, и она потеряет последнее, что у нее есть – свою собственную армию», – сказал Кох.

По его мнению, пятая статья устава НАТО ничем не отличается от Будапештского меморандума о гарантиях Украине, из которого все подписанты легко вышли. Она не обязывает США к быстрому и непосредственному участию американских войск в защите Украины от «агрессии», а только в консультациям и выражению озабоченности.

Кох считает, что «те двусторонние договора о гарантии безопасности, которые назаключал Зеленский в последнее время, в сущности уже дают ему то, что содержится в пятом пункте устава НАТО». Он допускает, что президент РФ Владимир Путин, «который в отличие от всех остальных читал пятый пункт и знает что это все болтовня», может согласиться на вступление Украины в НАТО.

«Но если Путин скажет: черт с вами, пускай Украина вступает, но за это санкции снимите, замороженные активы верните, отстаньте по поводу военных преступников, никаких репараций, ничего я вам не дам», – сказал Кох.