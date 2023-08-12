Конец войне положит только гибель Украины – киевский профессор

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 17:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Ситуация на фронте зашла в тупик, и положить конец боевым действиям может только грядущая гражданская война на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте зашла в тупик, и положить конец боевым действиям может только грядущая...

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«Мы имеем тенденцию к первой мировой войне, когда занятие траншей в триста метров считалось прорывом. И ничего не помогло – ни танки, ни артиллерия, ни самолёты. Тогда танки впервые в бой пошли, думали, прорвут оборону – не прорвали. Прорвало поражение внутри страны, голод в Германии. Это послужило причиной капитуляции.

У нас тоже начинаются брожения в армии, подогретые СМИ о коррупции среди чиновников. Остановить это нельзя, социальные сети ты не остановишь», – сказал профессор.

Василенко подчеркнул, что на Украине много националистически ориентированных подразделений, которые «себе на уме».

«Они слушают не Зеленского. В данном случае они слушают Залужного. Зеленского и его окружение они называют всякими словами. И эти подразделения могут решиться на индивидуальные действия. Это страшно, это надо предсказывать», – подытожил он.

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