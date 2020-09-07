Координационный совет белорусских майданщиков фактически обезглавлен

07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские СМИ утверждают, что член координационного совета оппозиции Светалана Колесникова была сегодня утром похищена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Они ссылаются на слова очевидицы, которая утверждает, что неизвестные люди в гражданской одежде и масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

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Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Через какое-то время перестал отвечать на вопросы журналистов и пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков.

МВД Белоруссии утверждает, что не имеет информации о задержании представителей белорусской оппозиции.

Колесникова была последним лидером оппозиции, которая находилась в Белоруссии и на свободе.

Ранее была заключена в СИЗО еще один член координационного комитета Ольга Ковалькова. Несколько дней назад она оказалась в Польше и заявила, что власти вынудили ее уехать.

Еще один заметный оппозиционер Павел Латушко выехал в Польшу якобы по своим делам, но после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко публично подверг его жесткой критике. Сегодня Латушко заявил, что в случае возвращения в Минск против него будет возбуждено уголовное дело.

Сбежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Светлана Тихановская уже заявила, что репрессии властей против координационного совета не остановят протестов.

Сам поредевший оппозиционный орган потребовал немедленно освободить своих товарищей и пригрозил обострением ситуации.

На самом деле последним знаковым членом координационного совета является писательница-русофобка кандидат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Правда до сих пор она уклонялась от участия в заседаниях ссылаясь на проблемы с здоровьем.

Впрочем польская сеточка телеграм-каналов прекрасно руководит протестами дистанционно.