13.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Китай, Политические убийства, Россия, Спецслужбы, США, Сюжет дня, Украина
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Коронавирус запущен США, Украина может быть причастна: Данные Китая и России




Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил американских военных в том, что они завезли коронавирус в китайский Ухань.  Об этом он написал в своем «твиттере» на английском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда у нас появился нулевой пациент? Сколько людей заражено? А как называются эти больницы? Возможно, именно армия США принесла эпидемию в  Ухань. Будьте открытыми! Обнародуйте с вои данные! США обязаны дать объяснение!» – цитирует Чжао «Рейтерс».

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Российский академик Сергей Глазьев, бывший советник президента России, уверен, что коранавирус рукотворен.

«Можно пригласить био-инженеров, они расскажут, как его синтезировать. Известно, что это может сделать только одна страна, которая обладает сетью секретных биолабораторий по всему миру. У нас под носом на Украине американцы во всю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках. У них полный арсенал биологического оружия», – сказал Глазьев в эфире телеканала «Царьград».

Он считает, что эпидемия – это элемент гибридной войны США против неконтролируемых ими участков мировой экономики, Китая и России.

«В США можно услышать, что человечества слишком много. Поэтому умирают в основном люди «желтой расы». Среди европейцев трагическая участь постигает людей с пониженным иммунитетом,  стариков, которые традиционно в идеологии «золотого миллиарда» рассматривались как балласт. Биологическое оружие осталось сегодня единственным способом массового поражения противника. Американцы первыми расчехлили это оружие. Эбола и птичий грипп были экспериментами по созданию вируса избирательного действия», – сказал Глазьев.

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