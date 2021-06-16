«Красные линии» мы не делили – Путин о переговорах с Байденом

16.06.2021, Женева, Владимир Гладков

Россия и США «далеко и подробно не расставляли акценты», касательно «красных линий» и остались на своих позициях.

Об этом на пресс-конференции по результатам российско-американских переговоров в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин сказал о договорённости вернуть послов России и США в посольства Москвы и Вашингтона и уточнил, что конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы – чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

При этом говорить об особых прорывах по результатам переговоров не приходится.

«Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим, когда ведем речь о «красных линиях», но, должен вам сказать откровенно, вот так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить – до этого мы, конечно, не дошли», – сказал Путин.

При этом, несмотря на резкие заявления Байдена накануне встречи, американский президент себя проявил как весьма сентиментальный собеседник.

«Он вспоминал немного о своей семье, о том, о чём мама с ним говорила. Это такие, важные вещи, они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но, тем не менее, показывает качество его моральных ценностей, это всё достаточно привлекательно», – поделился впечатлениями президент РФ.

Также стоит отметить, что Владимир Путин активно общался с американскими СМИ, тогда как на пресс-конференцию к президенту США Байдену российские медиа даже не допустили.

«Пресс-конференция по инициативе Путина превращается в публичную дискуссию президента России с американскими журналистами. При этом нашу прессу на пресс-конференцию Байдена официально не пустят и на порог», – отметили в телеграмм-канале «Пул N3».