Кремль бросил Венедиктова в бой против Лукашенко – белорусский политолог

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Главный редактор либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о подготовке переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозицией по просьбе Кремля.

Об этом в эфире израильского телевидения Iton.TV заявил белорусский политолог Валерий Карбалевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это возможно попытка Кремля каким-то образом надавить на Лукашенко. Венедиктов известен тем, что через него Кремль часто сливает выгодную ему информацию. Я думаю, это один из тех вариантов. Дескать, Москва предупреждает Лукашенко. Смотри, если ты не будешь идти нам навстречу и делать какие-то уступки в тех направлениях, которые мы хотим, то мы можем пойти на сотрудничество с Западом в деле принуждения тебя к переговорам с оппозицией», – сказал Карбалевич.

Алексей Венедиктов написал о возможности переговоров Лукашено с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и США 20 марта. Этому предшествовало проведение самопрозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской интернет-голосования о целесообразности таких переговоров. После этого состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с советником Госдепартамента США Дереком Шоле.

«Не думаю, что Лукашенко сегодня пойдет на переговоры. Он отказался вести переговоры в самый критический для себя момент в конце августа-начале сентября, когда под ним кресло шаталось, а на улицах стояли сотни тысяч людей. Сегодня, когда улица как фактор политической борьбы исчезла, рассчитывать на то, что Лукашенко пойдет на них, очень сомнительно. Еще более сомнительно, что к этим переговорам его будет подталкивать Россия, когда у нее обострились отношения с Западом, возникло дело Навального и в самой России были протесты», – рассуждает Карбалевич.