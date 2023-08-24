Кризис в Гагаузии продолжается: Кишинев готовит провокацию для ликвидации республики

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Заявление спикера Народного собрания Дмитрия Константинова о том, что он «не исключает воссоздания Гагаузской республики» — провокация, вписывающаяся в контекст очевидных планов правящего режима ликвидировать Гагаузскую автономию.

Это заявил гагаузский политик, лидер движения «Gagauz Halk Birlii», экс-кандидат в башканы автономии, депутат Народного собрания Виктор Петров.

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«Логически можно предположить, что народ Гагаузии очень скоро может стать жертвой подлого предательства. Исполнители этого плана готовы превратить жителей автономии в пушечное мясо, бросив на акции неповиновения — под дубинки силовых органов. Это приведет к высшей степени критическому обострению отношений с Кишиневом и, как следствие, к введению особого чрезвычайного положения с перспективой упразднения органов власти автономии, массовых арестов лидеров общественного мнения и т.д.» – написал Петров в своём телеграм-канале.

Политик напоминает, что у режима Санду наготове «главная дубинка»: речь идёт о «законе о сепаратизме», согласно которому под угрозой находится любой инакомыслящий житель Гагаузии. Как сообщает Петров, его команда готовит ряд инициатив, направленных на выявление тех, кто получил команду от правящей партии «Действие и солидарность» дестабилизировать ситуацию в автономии.

«Мы были и остаёмся приверженцами единого, суверенного и нейтрального молдавского государства, ориентированного на развитие дружеских и многовековых связей с Россией и другими странами СНГ», – заявил лидер движения «Gagauz Halk Birlii».

Виктор Петров призвал жителей Гагаузии «не поддаваться на срежиссированные провокации центральных властей и политических аферистов, которые ради собственной выгоды и страха готовы предать интересы автономии и всего гагаузского народа».

Гагаузская Республика была провозглашена 19 августа 1990 года в ответ на националистическую политику Кишинёва. Правительство Молдовы отправило на юг вооружённых карателей. В итоге едва не вспыхнул конфликт, который был предотвращён силами группировки Советской армии, базировавшейся в соседнем Болграде (Украинская ССР).

В 1994 году, когда к власти в Молдове пришли умеренные силы, удалось (как тогда казалось) урегулировать конфликт и договориться о создании Гагаузской автономии в составе унитарной Молдовы.

После прихода к власти в Молдове президента Майи Санду и её прозападной партии «Действие и солидарность» отношения между Кишинёвом и Комратом вновь обострились, усугубляемые и внутренним конфликтом: Народное собрание во главе с Дмитрием Константиновым отказывается от утверждения состава Исполкома, выдвинутого новым башканом Евгенией Гуцул.

При этом, по мнению Гуцул и её сторонников, спикер Народного собрания Дмитрий Константинов играет роль марионетки Санду и её приспешников в Кишинёве.