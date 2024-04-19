«Крым никогда не вернется»: в Вашингтоне требуют принудить Украину к переговорам

Константин Серпилин.  
19.04.2024 12:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 851
 
Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


США должны прекратить всякое финансирование киевского режима, пока Украина не откажется от границ 1991 года и не начнёт мирные переговоры с Россией.

Об этом в ходе заседания комитета палаты представителей США по регламенту заявил политик, сторонник «политики невмешательства» Рич Маккормик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны прекратить всякое финансирование киевского режима, пока Украина не откажется от границ 1991...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Никакого финансирования для Украины, пока президент не начнёт мирные переговоры! Я думаю, большинство из нас верит, что война на Украине идёт не очень хорошо. Мы видели, как многие украинцы теряли свои жизни, особенно молодёжь. Я устал от всего этого, и думаю, мы должны начать мирный процесс», – сказал Маккормик.

«Когда я спросил Украину, как выглядит победа, они сказали, что им нужно вернуть свою землю в Крыму. Ребята, Крым никогда не вернётся. Крым выбрал этот вариант, чтобы стать частью России. Так что я думаю, в этом [целях Киева] мало обдуманности», – добавил политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть