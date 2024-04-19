«Крым никогда не вернется»: в Вашингтоне требуют принудить Украину к переговорам

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США должны прекратить всякое финансирование киевского режима, пока Украина не откажется от границ 1991 года и не начнёт мирные переговоры с Россией.

Об этом в ходе заседания комитета палаты представителей США по регламенту заявил политик, сторонник «политики невмешательства» Рич Маккормик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого финансирования для Украины, пока президент не начнёт мирные переговоры! Я думаю, большинство из нас верит, что война на Украине идёт не очень хорошо. Мы видели, как многие украинцы теряли свои жизни, особенно молодёжь. Я устал от всего этого, и думаю, мы должны начать мирный процесс», – сказал Маккормик.

«Когда я спросил Украину, как выглядит победа, они сказали, что им нужно вернуть свою землю в Крыму. Ребята, Крым никогда не вернётся. Крым выбрал этот вариант, чтобы стать частью России. Так что я думаю, в этом [целях Киева] мало обдуманности», – добавил политик.