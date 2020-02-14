Крым пропал из украинской повестки дня – меджлисовцы клянут Зе-власть

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопрос Крыма практически полностью пропал из украинской информационной повестки, а жители «оккупированных территорий» остались без возможности смотреть киевские телеканалы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замдиректора телеканала, русофоб и пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не видели рейтинг, сколько новостей за неделю на национальных каналах про Крым? Семь. За неделю. Из них пять касаются Крыма, но происходят внутри Украины. И только две новости, на всех общенациональных каналах за неделю, касаются Крыма.

То есть всё, Крым смыт с информационной повестки дня тут. А там скоро прекратится сигнал – они нас не видят. Плюс на это накладывается новость, что 29 украинских каналов закодировано. То есть, в принципе, украинское телевидение показало жителям оккупированных территорий чёрный квадрат с издевательской надписью «заплати», чего они сделать не могут. То есть украинское телевидение ушло.

Остаёмся мы, канал «Прямой», новостные каналы, и плюс каналы, принадлежащие к сфере влияния Медведчука. Вот, с чем остаются жители оккупированных территорий. А если из этого ещё вычесть «АТР», – переживает экстремист.

По мнению Муждабаева, подобное положение дел окончательно уберёт меджлисовцев с политической арены Украины и оставит «проблему» Крыма «нерешенной».

«Я хочу, чтобы меня поняли – канал «АТР» – это не просто телевидение, это не какая-то очередная кнопка. Это виртуально-информационное место сборки нашего народа. У нас же бОльшая часть народа в оккупации, меньшая часть на материковой Украине, какая-то часть вообще в диаспорах в Канаде, Америке, где угодно, которые нам помогают, которые патриоты.

Но большая часть в Крыму. Мы их отрубаем от Украины, и мы отрубаем Украину от информации оттуда. Нам, по сути дела, отрезают язык. Мы будем существовать, не имея голоса. Мы исчезаем как субъект политики, Крым исчезает как предмет международных переговоров, и остаётся чем-то таким: «Где-то там что-то такое есть, и больше с вашим Крымом не лезьте, у нас там какие-то другие вопросы актуальны, а вы где-то там как-нибудь», – возмутился русофоб.