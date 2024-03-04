Кто-то высокопоставленный выхлопотал УДО для актёра Ефремова – любимца иноагентов

Елена Острякова.  
04.03.2024 23:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Криминал, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал


Актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году к 7,5 годам тюрьмы за убийство человека в результате ДТП, может в ближайшее время выйти на свободу. Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году к 7,5 годам тюрьмы за убийство человека...

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Решение об освобождении должен будет принять суд.

Актер, находясь за рулем джипа, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

В прошлом году Ефремов просился добровольцем на СВО, но его не взяли.

Политолог Сергей Марков напоминает в своем тг-канале, что ранее Ефремов принимал участие в скандальных проектах, критикующих российские власти.

«Страна за это время изменилась очень сильно. Изменился ли Ефремов? Скоро узнаем. У Ефремова много друзей в российской элите. Среди его друзей думаю, много потенциальных предателей», – написал Марков.

Публицист Сергей Мардан полагает, что Ефремов легко адаптируется в изменившихся обстоятельствах.

«Не пройдет и года, как мы увидим Михаила Ефремова в главной роли какого-нибудь фильма “про СВО” и что-нибудь духовное и патриотичное», – прогнозирует Мардан.

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