Лавров в ООН обвинил Германию, Италию и Японию в реабилитации нацизма

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В ряде стран Западной Европы, в том числе Германии и Италии, наблюдаются тревожные признаки реабилитации нацизма.

Об этом в ходе выступления на генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ООН была основана по итогам Второй Мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы всемирной организации. Как представитель страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, хотел бы привлечь внимание к такому вопиющему явлению, как реабилитация нацистов и коллаборационистов в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что сейчас наблюдаются отдельные признаки фашистского реванша в странах, которые некогда уже выступали на стороне Третьего Рейха.

«Особо настораживает, что в прошлом году против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония. Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй Мировой войны, и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов. Настоятельно призываем обратить особое внимание на эти метаморфозы, идущие вразрез с принципами мирового большинства и Уставом ООН», – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что нельзя допустить большую войну и окончательный развал механизмов международного сотрудничества.