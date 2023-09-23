Лавров в ООН обвинил Германию, Италию и Японию в реабилитации нацизма
В ряде стран Западной Европы, в том числе Германии и Италии, наблюдаются тревожные признаки реабилитации нацизма.
Об этом в ходе выступления на генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ООН была основана по итогам Второй Мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы всемирной организации.
Как представитель страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, хотел бы привлечь внимание к такому вопиющему явлению, как реабилитация нацистов и коллаборационистов в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике», – сказал министр.
Лавров подчеркнул, что сейчас наблюдаются отдельные признаки фашистского реванша в странах, которые некогда уже выступали на стороне Третьего Рейха.
«Особо настораживает, что в прошлом году против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония.
Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй Мировой войны, и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов.
Настоятельно призываем обратить особое внимание на эти метаморфозы, идущие вразрез с принципами мирового большинства и Уставом ООН», – добавил Лавров.
Он подчеркнул, что нельзя допустить большую войну и окончательный развал механизмов международного сотрудничества.
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