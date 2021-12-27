Лавров воззвал к гордости великоросов

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Новости Украины

У Российского руководства отсутствуют планы становиться «осажденной крепостью».

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, сосредоточиться нужно на собственном производстве и отказу от зависимости от Запада.

«Станем осажденной крепостью? Я уверен, что это отсутствует в планах российского руководства. У президента постоянно звучит, в том числе в ходе его последних выступлений, на его большой пресс-конференции, его приверженность расширению возможностей для свободного развития общества, для демократических начал», – сказал министр.

«Я уверен, что нам нужно забыть про какие-то, и с точки зрения гордости великоросса, и с точки зрения прагматизма, нужно забыть про это и концентрироваться на том, чтобы делать свои керамические крылья для наших самолетов, и все остальное свое делать. Продовольствие у нас уже свое», – заявил Лавров.