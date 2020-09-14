Литовская кукла Тихановская угрожает Путину по поводу встречи с Лукашенко

14.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в формате «один на один».

Об этом сообщает телеграм-канал Лукашенко «Пул Первого», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сочи встретило первый борт жарой в 30 градусов и масками. Кстати, с президентом в Сочи никто из министров не прилетел. Это будут переговоры лидеров один на один (никто из чиновников присутствовать не будет)», – пишет «Пул Первого».

Лукашенко у трапа встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Лукашенко у трапа встретил губернатор Краснодарского края Кондратьев, набравший накануне на выборах 83 % без всяких протестов», – съерничал в своем телеграм-канале журналист «Комсомолки» Дмитрий Смирнов.

Высказалась по поводу встречи двух президентов бежавшая из Белоруссии бывшая кандидатка в президенты Светлана Тихановская, которая сейчас находится под полным контролем польских и литовских спецслужб.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», – такой текст был размещен в соцсетях Тихановской.