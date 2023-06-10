Лондон требует от «союзников» по НАТО увеличить расходы на войну с Россией руками Украины

Вашингтон должен заставить остальных членов НАТО последовать примеру Британии и значительно повысить военный бюджет.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Все ли вносят свой вклад? …Как я уже сказал, Великобритания гордится тем, что является, вслед за США, крупнейшим вкладчиком в военные усилия на Украине», – сказал Сунак.

Он призвал остальных членов Альянса существенно увеличить расходы на военные нужды.

«И я думаю, это правильно, что другие страны также активизируются и внесут свой вклад. Нам повезло, что Америка инвестирует в европейскую безопасность, но мы должны разделить это бремя вместе с вами, вот почему расходы на оборону в Великобритании были выше 2-процентного ориентира НАТО.

Они находятся на растущей траектории, и мы бы призвали другие страны последовать примеру США и Великобритании, потому что наша безопасность коллективная», – добавил премьер.