Лондон требует от «союзников» по НАТО увеличить расходы на войну с Россией руками Украины

Владимир Гладков.  
10.06.2023 16:27
  (Мск) , Москва
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англо-саксы, Великобритания, Дзен, Россия, США, Украина


Вашингтон должен заставить остальных членов НАТО последовать примеру Британии и значительно повысить военный бюджет.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон должен заставить остальных членов НАТО последовать примеру Британии и значительно повысить военный бюджет....

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«…Все ли вносят свой вклад? …Как я уже сказал, Великобритания гордится тем, что является, вслед за США, крупнейшим вкладчиком в военные усилия на Украине», – сказал Сунак.

Он призвал остальных членов Альянса существенно увеличить расходы на военные нужды.

«И я думаю, это правильно, что другие страны также активизируются и внесут свой вклад. Нам повезло, что Америка инвестирует в европейскую безопасность, но мы должны разделить это бремя вместе с вами, вот почему расходы на оборону в Великобритании были выше 2-процентного ориентира НАТО.

Они находятся на растущей траектории, и мы бы призвали другие страны последовать примеру США и Великобритании, потому что наша безопасность коллективная», – добавил премьер.

President Joe Biden meets with United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak, Thursday, June 8, 2023, in the Oval Office of the White House. (Official White House Photo by Adam Schultz)

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