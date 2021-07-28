Лукашенко будет тянуть с допуском «Белавиа» в Крым до самых худших дней

Власти Белоруссии слишком дорожат торговым оборотом с Украиной, чтобы разрешить авиаперелеты в Крым.

Об этом в интервью украинской радиостанции «Новое время» заявил сбежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока они находят больше аргументов, чтобы не делать этого. Но если конфликт с Западом будет усугубляться, и начнутся перебои в традиционных секторах торговли с Украиной, я допускаю, что Беларусь сделает такой символический удар по своему статусу страны, не признающей Крым.

И первым шагом может быть открытие рейсов, потому что до аннексии Крым был очень привлекательным направлением для отдыха многих белорусов. Я допускаю, что и сегодня многие белорусы, невзирая на риск того, что их внесут в «черные списки» в Украине, поедут в Крым отдыхать. Это будет востребованным направлением», – признал Шрайбман.