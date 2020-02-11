11.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети, Спецслужбы
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Лукашенко деанонимизировал весь российский Телеграм


Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно обсуждает с Владимиром Путиным ситуацию в российских СМИ.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями белорусских государственных СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я попросил пресс-секретаря подготовить подборку последних публикаций в российских СМИ – крупных, мелких, Telegram-каналах, за которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Не только ж мы о нефти и газе говорим, АЭС и деньгах. Я постоянно говорю по вопросам СМИ. Это сегодня очень важно для российского общества. Мы-то тут свое общество защитим», – переживает Лукашенко.

Особенно его возмущают «информационные вбросы» о низком качестве белорусских товаров, в частности, продуктов питания.

«Когда я говорю Путину об этом, он отвечает: страна большая. И последний раз мы с Медведевым и Путиным встречались и затрагивали эту тему. «Это не мы».

Как это не вы, если за этим каналом стоит вот такой и такой человек. И называю фамилии известные, которые у нас сейчас перевернулись. Люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», – утверждает Лукашенко.

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