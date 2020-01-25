Лукашенко довел свою нефтяную арию до свисткового регистра

25.01.2020, Минск, Артем Агафонов

Российско-белорусский нефтяной конфликт затянулся и стал напоминать остросюжетный сериал. Практически каждый день что-то происходит и все ждут развязки, пытаясь догадаться, какой она будет.

Вот только сюжет у сериала пока хромает – слишком сумбурный и изобилующий повторами. Вот и сегодня, посещая родной Шклов, Александр Лукашенко выплеснул наболевшее, дав сразу несколько громких инфоповодов.

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В частности он продемонстрировал белорусоцентризм, свойственный для значительной части белорусского политикума, как властного, так и оппозиционного. Оказывается, масштабный и многолетний налоговый маневр Россия начала лишь для того, чтобы надавить на Белоруссию.

Повторил он снова и то, что российская нефть стала дороже мировой, хотя все, кто мало-мальски разбирается в вопросе, в один голос утверждают, что это невозможно. Да и сам Александр Григорьевич, в присутствии профессионалов на недавнем совещании такого не говорил тоже.

Звучало и ставшее модным слово диверсификация. По словам Лукашенко, белорусы готовы покупать нефть у американцев, саудовцев, Эмиратов. Несколькими днями ранее из его уст прозвучала цифра – 30-40 процентов российской нефти. Остальное – диверсификация, закупки у альтернативных поставщиков. Вот только готовы ли те ее продавать, особенно в таком количестве?

Пока были только слова и только с белорусской стороны. Азербайджан и Казахстан ответили отказом, поляки отказались перекачивать нефть из Гданьска реверсом по «Дружбе». Единственная «диверсифицированная» нефть – это один танкер из Норвегии. Но и он пока еще разгружается в порту Клайпеды, а нефть в Новополоцк доставят лишь в начале следующей недели. И это была разовая сделка.

Ни о каких регулярных поставках речи пока нет. Всего от норвежцев Белоруссия получила 80 тысяч тонн. Это – капля в море, менее половины процента от общей потребности белорусской экономики. Да и общая годовая пропускная способность порта – всего 3 миллиона тонн.

Что касается цены – тут цифры называются разные, но разница в сравнении с российской нефтью выходит больше 100 долларов за тонну. И это еще – самый дешевый с точки зрения логистики вариант. И Норвегия относительно недалеко, и от Клайпеды до Новополоцка каких-то 500 километров.

Гнать вагоны из Одессы уже в 2 раза дальше. Да и танкеру от Персидского залива или, тем более, Америки, плыть далековато. Все это, разумеется, отразится на цене. Насколько – сказать сложно, но в свое время нефть из Венесуэлы обходилась более, чем в 900 долларов за тонну против российских 400. Такова цена политических амбиций.

Хоть Лукашенко и говорит, что не намерен отказываться от поставок российской нефти, но от подписания соглашения он отказался и продолжает отказываться. Собственно, из-за этого отказа весь сыр-бор и разгорелся.

Единственный российский поставщик, обеспечивающий сейчас потребности Белоруссии – это олигарх Михаил Гуцериев, личный друг Лукашенко. Но и он обеспечить потребностей республики не может – в январе его компании закачали только 400 тысяч тонн. Надежность этого поставщика тоже под вопросом – им давно интересуются кредиторы и правоохранительные органы России.

Белорусская нефтяная отрасль, хоть и является одним из ключевых источников валютных поступлений, но сама по себе не является сверхприбыльной. В ноябре же прошлого года ее рентабельность и вовсе ушла в минус.

Теперь объемы производства упали в разы, но заводы продолжают работать, начисляться амортизация, зарплаты, платежи по кредитам и т.д. Все эти политические разборки фактически режут одну из немногих в белорусской экономике куриц, все еще несущих золотые яйца.

Вроде бы, хватит, так и экономику угробить недолго, пора договариваться, искать компромисс, в конце концов – идти на уступки.

Но белорусская сторона продолжает только взвинчивать накал риторики.