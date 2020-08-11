Лукашенко готовит «запасной аэродром» – телеведущий

11.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает ошибку, заигрывая с Киевом.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский телеведущий Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бабаяна, ошибкой Лукашенко является также попытка заигрывания с белорусскими националистами.

«Я наблюдаю за всей этой историей уже который день, я перестал понимать Александра Григорьевича Лукашенко. Я не понимаю, какие цели преследует на сегодняшний день президент Белоруссии. Он ссорится с Россией, причем идет по этому направлению семимильными шагами.

В начале история с нашими ребятами, которых задержали там, потом то, что мы наблюдаем с журналистами сегодня. На что рассчитывает президент? Давайте поставим себя на его место. Он хочет сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией? Ну, думаю, наверное, да, потому что без Российской Федерации, без хороших отношений совсем тяжко. Но разве для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией себя нужно вести вот таким образом? Конечно нет!

Что это за заигрывания с Киевом, которые мы наблюдали на протяжении нескольких дней. Десант этого Гордона, эти разговоры с Зеленским. Что это было вообще? У некоторых людей, с которыми я разговаривал, создалось впечатление, что Александр Григорьевич пытается подготовить себе запасной аэродром в Киеве? Но это тоже странно.

Поэтому я просто его не понимаю. Не понимаю его ровно с того момента, когда он стал заигрывать с той прослойкой белорусского общества, которую на Украине называют «свидомыми», вы понимаете про кого я говорю. В Белоруссии есть ровно та же самая категория, только они называются по-другому, они называются «змагары»…

И Александр Григорьевич Лукашенко стал заигрывать с этой публикой, причем, очень многие эксперты заметили его движение в этом направлении и предупреждали его, что ни к чему хорошему это не может привести. Параллельно с этим, когда у него выборы проходят таким образом, как они проходят, он еще портит отношения с Российской Федерацией. Это просто фантастическая история. Не понимаю этого человека», – заявил Бабаян.

С ним согласился телеведущий Владимир Соловьев, подчеркнувший, что Лукашенко за последние десятилетия доказал, что является союзником России только на словах, не поддержав ее ни по одному ключевому вопросу.

«А чего там понимать. Человек 26 лет строил «парк советского периода» и, как ласковое теля, на всякий случай брал у большого брата все, считая, что большого брата можно просто так развести как лошка. То с Борисом Николаевичем выпивать, то какие-то вечные шутки: «Мы же братья». И? Брат Осетию и Абхазию не признал? Не признал! Брат Крым не признал? Не признал! Брат, конечно, отличный, только неясно, в чем он брат», – сказал Соловьев.