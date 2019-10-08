Лукашенко льстил отпетому хорватскому сепаратисту, расхваливая прелести бывшей Югославии

08.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился сегодня с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем, который прибыл в Минск на международную конференцию «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из вашего выступления я еще лучше вас узнал. Кардинально улучшилось мнение в отношении тех людей, которые жили в некогда очень сильной стране, которой мы завидовали, у которой мы учились.

Югославия в свое время была мощным государством, вероятно поэтому – неугодным некоторым сильным мира сего. Это мое твердое убеждение», – сказал гостю Лукашенко.

Отметим, что Степан Месич принимает активное участие в создании хорватского националистического движения, был активным сторонником выхода Хорватии из состава Югославии и, занимая пост председателя Президиума СФРЮ в 1991 году, фактически этому способствовал. Месич – сторонник прозападной ориентации Хорватии, вхождения во все евроатлантические структуры.

В Минске Месич провел переговоры в национальном центре маркетинга белорусского МИДа по поводу покупки белорусского программного обеспечения и привлечения белорусских специалистов IT.

«Я слежу за развитием Белоруссии еще с тех пор, как был президентом. И все больше убеждаюсь, что Беларусь идет по правильному пути, и ее ждет большой успех», – заявил Месич журналистам.

Напомним, белорусский политолог Петр Петровский полагает: если Запад захочет сменить власть в Белоруссии, он будет опираться не на националистов, а на космополитичную молодежь, задействованную в основном в IT-секторе.