Лукашенко: «Мы не будем ползать на коленях перед своим старшим братом»

16.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусская таможня должна принять меры в связи с проводимым Россией налоговым маневром в нефтяной сфере, который уже привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета страны Юрием Сенько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что белорусским таможенникам уже удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери: по итогам года поступления превысят прошлогодний показатель.

«Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минск добивается от Москвы т.н. компенсаций за потерю льготных условий поставок нефти, которую белорусы перерабатывали на своих НПЗ и с выгодой перепродавали, в том числе, украинской армии в виде топлива.

Минск оценивает свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году – в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).

При этом Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти».