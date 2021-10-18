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18.10.2021 12:53 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Сюжет дня
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Лукашенко назвал дату новой попытки переворота в Белоруссии

Очередной Беломайдан может состояться в феврале – во время проведения всебелорусского референдума о внесении...

Очередной Беломайдан может состояться в феврале – во время проведения всебелорусского референдума о внесении изменений в Конституцию страны.

Об этом сегодня на совещании с силовиками заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает. Вам известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планы противника.

Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас – уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час.

В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции – дня Х – рассматривается период проведения конституционного референдума», – сказал Лукашенко.

Он потребовал от КГБ повысить эффективность внешней разведки.

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