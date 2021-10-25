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25.10.2021 18:56 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко никто спрашивать не будет – российский военный о позиции Минска в случае войны с НАТО

В готовящейся к подписанию совместной военной доктрине России и Белоруссии Минск предлагает прописать лишь...

В готовящейся к подписанию совместной военной доктрине России и Белоруссии Минск предлагает прописать лишь защиту своих интересов в противодействии Западу. При этом, если НАТО нанесет удар по России, то у Белоруссии не будут спрашивать о ее интересах – ракеты будут сбиты российским ПВО хоть над Польшей, хоть над Минском.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По белорусской военной доктрине, по совместной, там какой косяк основной – там белорусы заявили, причем их очен высокий военный чин заявил, разъясняя содержание этой доктрины, что Белоруссия не будет противодействовать всем угрозам России с Запада, а будет противодействовать только тем, которые несут угрозу Белоруссии.

Если это будет касаться только России, они это трогать не будут. То есть, если будет лететь, допустим, эшелоны МРАУ, массированного ракетного авиационного удара, через территорию Белоруссии, а по дороге будут сигнализировать Минску, что это мы по своим делам мимо вас летим, вас это не касается, Белоруссия типа противодействовать не будет.

Вы знаете, в ситуации замеса, эти местечковые власти… вас спрашивать никто не будет. Вас вообще никто не будет спрашивать, гасить над вашей территорией эшелон прорыва, ударный эшелон – вообще никто не будет, просто загасят и все. Надо будет – ядерными боеголовками загасят, которые на вооружении ПВО есть. Надо будет – и над Польшей повалят, поймите, государственные границы в этих ситуациях играют такую, довольно оценочную роль, очень приблизительную», – отметил Трухан.

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