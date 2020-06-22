Лукашенко обманул Россию, использовав ширму Союзного государства

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Союзное государство, в рамках которого Москва последние годы предоставляла многочисленные преференции Минску, использовалось Александром Лукашенко как ширма для дальнейшего отторжения от России исторических русских земель в рамках проекта самостийной Белоруссии.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший помощник главы Администрации президента РФ, экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом, несмотря на то, что большинство населения Белоруссии симпатизирует России, у руководства в Минске находились отнюдь не сторонники воссоединения.

«Ситуация очень простая. Во-первых, само существование Белоруссии изначально спланировано, что Белоруссия будет отделяться от России. Хотя, вроде бы, казалось бы, было Союзное государство, я сам был одним из инициаторов его создания. Но мы-то думали, что это будет шаг к объединению, а что они сделали? Они взяли это Союзное государство и использовали его для отделения.

Они под маркой этого Союзного государства накачали Белоруссию деньгами. Сейчас за этот счет она от нас потихонечку дрейфует. Ни на каких выборах в Белоруссии не было никогда никаких ни пророссийских партий, ни пророссийских кандидатов. Там этого слова вообще, «пророссийский», в политике нет. Они отсутствуют как класс…

Люди там все пророссийские, 90%, ну пусть 70%, они все пророссийские. Но в политике их нет, как и на Украине реально. На Украине хотя бы Крым был, а в Белоруссии даже Крыма нет.

Эта политика ведется в «две руки» – из Минска и из Москвы. Москва финансирует и Москва прикрывает все это дело.

Я не берусь судить, какую политику сейчас займет Кремль, потому что денег стали давать меньше, по какой причине, я не знаю, – могут быть варианты. Может быть, Лукашенко решили, наконец, сменить, может быть нет, не знаю. Не так просто его сменить», – рассуждает Михайлов.

«Какая сейчас к нему лично будет взята линия, поживем – увидим. Выборы покажут. У него непростая ситуация, он не стал бы арестовывать прямо на выборах своих каких-то конкурентов. Раньше он так не делал, насколько я помню», – заявил эксперт.