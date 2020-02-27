Лукашенко опять жалуется на Россию

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия продает Белоруссии трубопроводный газ дороже, чем США Польше сжиженный.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (бывшим спикером Совета Республики Национального собрания Белоруссии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам говорят:127 долларов – это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? 90 долларов!», – сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз пожаловался на российские нефтяные компании, которые соглашаются поставлять нефть в Белоруссию с учетом выплаты премии – 12 долларов за тонну.

«Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему – потому что нет нормальных правил. Право силы – наклонить, заставить. Это не нормально», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что российские министры искажают его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности – двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому – была договоренность, что разницу нам компенсируют», – сказал Лукашенко.

Цена на газ для Белоруссии выше цен, существующих на спотовом рынке, но значительно ниже, чем в любом другом долгосрочном контракте «Газпрома» с европейскими странами.

Слова Лукашенко о компенсации, которую Россия якобы готова заплатить Белоруссии за налоговый маневр, опровергли не только в министерствах энергетики и финансов РФ, но и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.