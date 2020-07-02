Лукашенко отдал американцам кучу казённой валюты, чтобы уязвить Путина

02.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Белоруссия показательно стала закупать нефть в США, чтобы уколоть Россию, от которой она не получила желаемую скидку.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в результате Белоруссия выбрала наиболее дорогостоящий путь закупок нефтепродуктов.

«Если бы это была долгосрочная программа, когда они диверсифицируют источники поставки нефти, тогда они пошли бы по пути сокращения издержек на транспортировку. Для того, чтобы загрузить Новополоцкий НПЗ, самый дешевый путь – это договориться с Латвией о возобновлении работы нефтепровода, так называемой северной ветки «Дружбы», и загрузить по ней, и в реверсе по ней из Латвии везти нефть на Новополоцкий НПЗ.

Это было бы самым выгодным решением. Сейчас на Новополоцкий НПЗ, в том числе, насколько я помню, нефть из США приходит на литовский порт Клайпеду, там разгружается и дальше по железной дороге нефть поступает на Новополоцкий НПЗ. Это самый дорогой вариант, который можно было бы придумать.

По железной дороге всегда доставка дороже, чем по нефтепроводу, поэтому, мне кажется, что это некий элемент информационной кампании… Если бы это были действительно планы по долгосрочной, стратегические такие, что точно и навсегда мы ищем какого-то альтернативного поставщика, хотя бы часть нефти берем у него, то сорта нефти искались бы такие же, как российский URALS – их в мире достаточно можно купить.

Тем не менее, были выбраны именно США для того, чтобы купить у них нефть. Разные сорта нефти – раз, во-вторых, это наиболее раздражительный для России поставщик. То есть, «смотрите, мы берем у вашего врага», – рассказал Юшков.