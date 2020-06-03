03.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко отправил в отставку премьера, которого хорошо принимали в Москве


Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны, как и обещал.

Новый состав кабинета обсуждался сегодня на совещании, на которое были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

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«Ожидать, что тут революция произойдет, не следует. Это было бы очень плохо. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу», – сказал Лукашенко.

Бывший уже премьер Сергей Румас приглашен не был. Эксперты полагают, что именно его устранение и было целью ротации кабинета.

Лукашенко не может простить Румаса то, что его хорошо воспринимают в Москве, и то, что он в хороших отношениях с главным конкурентом действующего президента на предстоящих выборах Виктором Бабарико.

«Отношения Лукашенко и Румаса не сложились с самого начала. Румас редко появлялся на совещаниях, которые проводил президент. Он никогда не сопровождал Лукашенко в поездках по стране. Я думаю, его подозревали в недостаточной лояльности. А тут еще перцу подсыпал Бабарико. В одном из интервью он сказал, что у правительства хорошие предложения, но президент их отклоняет», – сказал в эфире «Радио Свобода» историк Валерий Карбалевич.

Он высказал предположение, что новым премьером станет Александр Турчин, который в ноябре 2019 года был переведен Лукашенко с должности первого вице-премьера на должность губернатора Минской области.

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