Лукашенко отзывает дипломатов из Европы

20.07.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился существенно сократить число дипломатов в Европе.

Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем. А политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, а во вред государству. Если там надо – один посол и помощник, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают. Пойдет – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что уже выступал с таким предложением, его «кто-то хочет замусолить». Президент Белоруссии недоволен тем, что белорусские дипломаты, особенно аккредитованные в Западной Европе, демонстрировали по время кризиса прошлого года симпатии к оппозиции: «Или вы с народом и президентом, или такие кадры стране не нужны».

«Сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы заблудших дипломатов в эти странах вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом и показывают результат, а не бегают по митингам и постятся в деструктивных социальных сетях», – заявил Лукашенко.

Напомним, в мае из-за скандала на чемпионате мира по хоккею Белоруссия выслала всех литовских дипломатов.