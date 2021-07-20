20.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко отзывает дипломатов из Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился существенно сократить число дипломатов в Европе. Об этом он...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился существенно сократить число дипломатов в Европе.

Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем. А политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, а во вред государству.

Если там надо – один посол и помощник, оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают. Пойдет – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что уже выступал с таким предложением, его «кто-то хочет замусолить». Президент Белоруссии недоволен тем, что белорусские дипломаты, особенно аккредитованные в Западной Европе, демонстрировали по время кризиса прошлого года симпатии к оппозиции: «Или вы с народом и президентом, или такие кадры стране не нужны».



«Сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы заблудших дипломатов в эти странах вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом и показывают результат, а не бегают по митингам и постятся в деструктивных социальных сетях», – заявил Лукашенко.

Напомним, в мае из-за скандала на чемпионате мира по хоккею Белоруссия выслала всех литовских дипломатов.

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