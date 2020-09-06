06.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Белоруссия, Политика
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Лукашенко почувствовал себя увереннее: В ход снова пошли дубинки


В Белоруссии очередной «Майдан выходного дня» прошел по накатанному сценарию, но закончился серией задержаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Собравшись в колонны в центре столицы, протестующие вновь отправились к резиденции президента, поскольку все другие знаковые места в Минске были надежно оцеплены милицией. Когда все были в сборе, пошел дождь. На этот раз мужественные майданщики не разбежались, как в прошлое воскресенье, а постояли под зонтиками.

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Интернет как обычно барахлил и, возможно, по этой причине протестующие снова не выполнили директив, рассылаемых через «Телеграм» польскими кураторами. Те призывали окружить резиденцию и даже прикладывали схемы со стрелочками.

Единственным драматическим моментом стало использование слезоточивого газа оцеплением в отношении молодых людей, которые с увлечением расписывали лозунгами и заклеивали плакатами щиты комплексов «Рубеж», которые преграждали им дорогу ко дворцу Александра Лукашенко.


Пока в Минске все было относительно мирно, из регионов поступали сообщения о жестких разгонах и задержаниях. Когда основная масса протестующих в белорусской столице с чувством выполненного долга стала расходиться, ОМОН начал действовать и там. Хватали не только замешкавшихся перед заграждением дворца, но и гуляющих по городу. В ход вовсю шли дубинки.

Очевидно, что режим Лукашенко чувствует себя настолько уверенно, что, выждав месяц, смело теребит главный триггер протестов – народное возмущение против силовых действий правоохранителей 9-12 августа.

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