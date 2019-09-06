Лукашенко предложил провести Олимпиаду на троих

06.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести летнюю Олимпиаду

Об том сегодня в Бресте заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», – сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии объекты под Олимпийские игры уже готовы.

«Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», – сказал Лукашенко.

В этом году Белоруссия принимала вторые Европейские игры.