Лукашенко рассказал, о чем шептался с Токаевым в Самарканде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Самарканде.

«У меня вчера состоялся интересный разговор с президентом Казахстана. Он бывший дипломат, очень умный человек, знающий море языков. Я всегда ценю его совет и даже поддержку. И он подошел ко мне (очень много сейчас разговоров о суверенитете, независимости; кто прав, кто виноват, кто на кого нападает, кто чьи интересы отстаивает). Он подошел ко мне и говорит: «Александр Григорьевич, вы знаете, я помню одно ваше выступление». Извините за нескромность – «очень мудрое». «Ты тогда сказал очень просто». Споры-то дошли: где Украина, где Россия, где Беларусь, были ли такие государства, как Беларусь, или нет? И тогда, говорит, ты сказал такую фразу: «Ну, хорошо, ну, не было Беларуси в какие-то времена. А сейчас она есть, и с этим надо считаться!», – пересказал Лукашенко свои старые тезисы, восхитившие руководителя Казахстана.

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Характерно, что эта история прозвучала в финальной части речи Лукашенко на Дне народного единства, которую он по заведенной им самим традиции произносил на белорусской мове.

Лукашенко вновь использовал ставший в свое время скандальным тезис о том, что на территории Белоруссии постоянно происходят «не наши» войны.

«Мы не можем отрицать тот факт, что мы находимся на перекрестке геополитических интересов ведущих стран мира. То есть, на нашей белорусской земле – эпицентр всех событий. Здесь всегда варилась эта каша, сталкивались интересы крупнейших государств, и мы порой оказывались в ситуации не своих действий и не своей войны. Здесь шли разборки крупных мировых игроков. А при чем мы? Это главный урок… Если мы не возьмем голову в руки, то в нынешнем переделе мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе… Нас будут толкать с Востока на Запад, делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем ее ценить и никому не отдавать и свято хранить свой суверенитет над этой территорией», – сказал Лукашенко.

Первый раз о «не своих» войнах белорусский президент упомянул в 2019 году в интервью казахскому информагенству. Тогда он к таким войнам причислил Великую Отечественную. Сейчас, напротив, Лукашенко заявил, что в союзе «с восточно-славянскими» соседями Белоруссия всегда процветала, а «в объятиях Запада» – гибла.