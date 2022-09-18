Лукашенко: Развал Украины уже начался

18.09.2022  19:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1424
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что развал Украины уже начался.

Об этом он заявил, выступая на праздновании Дня народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Развал Украины уже начался, а польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку 30-40  годов прошлого века, когда они лизали пятки гитлеровской Германии», – сказал Лукашенко.

Он возложил ответственность за происходящее на США.

«Сегодня США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. Украину будут разрушать до основания, и цель при этом – ослабление России и уничтожение Белоруссии.

Еще одна цель заокеанских хозяев – Европа… Сегодня Украина, завтра будет Европа или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию. Подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал», – заявил Лукашенко.

При этом он допустил возможность глобального ядерного конфликта.

«Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится, все больше и больше задумываются даже обычные люди. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть