Лукашенко: Развал Украины уже начался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что развал Украины уже начался.

Об этом он заявил, выступая на праздновании Дня народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Развал Украины уже начался, а польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку 30-40 годов прошлого века, когда они лизали пятки гитлеровской Германии», – сказал Лукашенко.

Он возложил ответственность за происходящее на США.

«Сегодня США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. Украину будут разрушать до основания, и цель при этом – ослабление России и уничтожение Белоруссии.

Еще одна цель заокеанских хозяев – Европа… Сегодня Украина, завтра будет Европа или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию. Подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал», – заявил Лукашенко.