Лукашенко: Развал Украины уже начался
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что развал Украины уже начался.
Об этом он заявил, выступая на праздновании Дня народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Развал Украины уже начался, а польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторяют ошибку 30-40 годов прошлого века, когда они лизали пятки гитлеровской Германии», – сказал Лукашенко.
Он возложил ответственность за происходящее на США.
«Сегодня США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. Украину будут разрушать до основания, и цель при этом – ослабление России и уничтожение Белоруссии.
Еще одна цель заокеанских хозяев – Европа… Сегодня Украина, завтра будет Европа или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию. Подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал», – заявил Лукашенко.
При этом он допустил возможность глобального ядерного конфликта.
«Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится, все больше и больше задумываются даже обычные люди. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта», – сказал Лукашенко.
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