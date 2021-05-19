Лукашенко сделал царский подарок змагарам, грубо унизив миллионы белорусов

19.05.2021, Минск, Артём Агафонов

Разгром интернет-портала TUT.BY уже два дня остается самым обсуждаемым событием в белорусских масс-медиа. Затмить его не смогли даже авиакатастрофа в Барановичах и обрушение моста в Борисовском районе.

Ситуация уже вышла за пределы Белоруссии. Тихановская назвала произошедшее «умышленным убийством» портала, который «исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы». В поддержку интернет-ресурса высказались Amnesty International, посольства США и Евросоюза в Минске и много, кто еще, включая украинский МИД.

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Последнее особенно пикантно на фоне недавнего закрытия в самой Украине оппозиционных телеканалов, напрочь проигнорированного и США, и Евросоюзом, и международными правозащитниками. Короче, типичное «это другое», двойные стандарты в чистом виде. Да и в самой Белоруссии такие двойные стандарты присутствуют – блокировку популярных «Политнавигатора» и «Регнума» старательно не замечали, а признание экстремистским какого-нибудь провинциального телеграм-чата раздувается, как важное событие.

Впрочем, оставим двойные стандарты на совести тех, кто их применяет, поговорим о TUT.BY и его закрытии. Сама атака на портал происходила драматично и сразу по нескольким направлениям.

Утром во вторник в офис пришли силовики с обыском по уголовному делу, возбужденному за неуплату налогов. Вслед за этим появилась информация о том, что Наблюдательный совет Парка высоких технологий лишил ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» статуса резидента ПВТ.

Тут интересна именно совокупность этих двух шагов. Статус резидента ПВТ дает немалые налоговые льготы, а лишение этого статуса означает автоматическое доначисление налогов с начала текущего года. В общем, неловко вышло – основание для возбуждения уголовного дела было создано искусственно в день его возбуждения. И, наконец, к полудню вторника сайт попросту заблокировали на территории республики вместе со всеми зеркалами так, что доступ к нему отсутствует даже через VPN. В общем, гудбай, TUT.BY!

Что такое TUT.BY для Белоруссии? Изначально сайт создавался в 2000 году как аналог Mail.ru или Yahoo. Главным для него были поисковик и почта. Позже он оброс множеством сервисов и проектов, даже пытался создавать собственную социальную сеть. В 2021 году это был, в первую очередь, новостной портал и безусловный лидер белорусского интернета с почти сотней миллионов посещений в месяц.

Проблема была в том, что TUT.BY, хоть и позиционировал себя независимым и неангажированным СМИ, однако после событий августа 2020 года явно больше симпатизировал прозападной оппозиции (впрочем, раньше – тоже, но это не так бросалось в глаза). Белорусскому руководству это сильно не нравилось, и у сайта начались проблемы, которые и привели к его закрытию.

История с закрытием TUT.BY получилась некрасивой. Действовали слишком грубо, и политическая подоплека была слишком явной. Хотя, если бы власть захотела, его было бы несложно обанкротить и национализировать или передать кому-нибудь из проверенных олигархов. Шуму было бы не намного меньше, но комбинация выглядела бы гораздо более изящной. А так, власть получила очередной репутационный ущерб – миллионы белорусов, даже аполитичных, утром не нашли в сети своего любимого сайта с почтой и кучей полезных сервисов, и винить за это они, разумеется, будут власть.

Белорусская власть проигрывает интернет. А, возможно, уже проиграла. Отрыв TUT.BY по посещаемости от ближайших провластных новостных сайтов «СБ – Беларусь Сегодня» и БелТА более, чем в 10 раз. По данным Similarweb, в апреле этот показатель составил 82,62 против 5,27 и 4,99 миллионов посещений в месяц, соответственно. При этом основные рупоры госпропаганды по этому показателю не входят даже в пятерку самых популярных новостных ресурсов.

Рассчитывать на то, что аудитория TUT.BY массово побежит на провластные сайты, не приходится. Статистика отчетливо показывает, что в обществе есть запрос на качественную журналистику, сохраняющую хотя бы видимость непредвзятости. Для того, чтобы такие СМИ создать у государства были и время, и все необходимые ресурсы.

Даже после 9 августа можно было наверстать упущенное, действуя более тонко и умно. Однако, вместо этого была сделана ставка на абсолютно хамскую и агрессивную пропаганду с манерами и лексиконом уличной шпаны. Конечно, свой отклик такая пропаганда находит, но у большинства вызывает обратный эффект.

Разгромив TUT.BY, государство обеспечит себе не контроль над байнетом, а его деградацию. Традиционные интернет-СМИ уже вовсю вытесняются социальными платформами – соцсетями и мессенджерами, контролировать которые не всегда возможно вообще. И эту интернет-революцию белорусская власть вновь благополучно проспала, чем воспользовались ее оппоненты.

В списке ТОП-50 белорусских телеграм-каналов оппозиция абсолютно доминирует, провластных каналов там только два. В таких условиях блокировка популярных сайтов без создания им достойной альтернативы приведет лишь к тому, что за информацией люди будут чаще обращаться в соцсети и Telegram, до которых белорусский Мининформ не добрался.