Лукашенко шатает ЕАЭС, чтобы принудить Путина к встрече

31.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет любой повод, чтобы добиться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который его игнорирует. Именно поэтому он инициировал сегодня созыв саммита глав стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«У Лукашенко электоральный цикл, приближаются выборы. Ему нужны деньги, а для этого ему надо встретиться с Путиным и выпросить их. Российское руководство все меньше считает белорусского президента адекватным и способным вести какие-либо переговоры. Поэтому оно просто прекратило с ним контакты», – сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что обсуждение российско-белорусских отношений в последнее время происходит на уровне премьеров Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

«Румас ведет себя, по крайней мере, адекватно. А с Лукашенко обсуждать ничего невозможно после всех этих заявлений о Великой Отечественной войне, о том, в какую позу его поставили из-за углеводородов. С ним контактировать становится просто нерационально», – отметил Безпалько.

По его мнению Лукашенко хочет встретиться с Путиным, чтобы «наобещать сорок бочек арестантов» и попросить денег.

Причем, выполнять свои обещания белорусский президент не собирается.

Безпалько уверен, что саммит ЕАЭС в ближайшее время не состоится, поскольку все страны-участницы столкнулись с серьезными проблемами.

«Сейчас в стране фактически чрезвычайная ситуация. Не до Лукашенко с его хотелками. Он легкомысленно относится к эпидемии, но это его дело и его страна. Остальные лидеры ЕАЭС заняты проблемами в своих собственных странах», – резюмировал эксперт.

Напомним, идею созвать саммит ЕАЭС Лукашенко высказал сегодня в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Белорусский лидер дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции.