Лукашенко так и не понял, что Россия давно уже не донор всего соцлагеря

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

Российское руководство меняет подход к союзническим отношениям на более прагматичный, а президент Белоруссии Александр Лукашенко все еще остается в советской парадигме, которая предполагает спонсирование Россией «братских» режимов в других странах.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«В российском руководстве все больше доминирует тренд на прагматизацию отношений с союзниками, точно так же, кстати, как и в американском руководстве. Всему миру приходится затягивать пояса – плоды ускоренного развития, обусловленного последней научно-технической революцией, заканчиваются.

Начинается период экономии, и, в первую очередь, начинают экономить не на себе, а на союзниках. США уменьшают финансирование своих союзников, Россия уменьшает фактические дотации Белоруссии. Этим во многом обусловлен пресловутый налоговый маневр и другие аспекты торгово-экономических отношений. Очевидно, теперь в России будут внимательнее относиться к реэкспорту санкционных товаров, который идет через Беларусь.

Все это происходит не от хорошей жизни. Не надо рассчитывать, что будет как при СССР, который жил впроголодь, но при этом содержал по всему миру полсотни режимов, которые заявили о своей социалистической ориентации. Такое происходило за счет того, что Россия была фактически разорена и кормила десятки стран, начиная от ближних, которые назывались «братскими», «республиками-сестрами» и т.д. и заканчивая какими-то далекими и малопонятными, вроде Гвинеи-Бисау или какого-нибудь Бенина.

Но Лукашенко – человек старой закалки, который привык жить в этой советской и пост-советской парадигме. Естественно, что он надеялся, что так и будет продолжаться еще много лет.

А сейчас ситуация иная. Например, начинается уже какая-то конкуренция между компаниями военно-промышленного комплекса. Россия вот запретила испытывать на своих полигонах белорусский ракетный комплекс «Полонез», а у Белоруссии просто нет такого пространства, чтобы испытать его на полную дальность. Поэтому этот комплекс уже резко утратил ценность на рынке вооружений – без серьезных реальных испытаний на полигонах он не будет продаваться на мировых рынках.

То есть, белорусам или придется идти на серьезную кооперацию с Россией, или на кооперацию с третьими странами, например, с Индией или Египтом. Но, опять-таки, когда с такими странами ведут переговоры российские компании, очень четко звучит требование: «вы покупаете у нас все, что надо, мы вам даем хорошую цену, но вы не берете ничего у Украины».

А сейчас ситуацию в Белоруссии накаляют еще и выборы. Лукашенко боится потерять власть, эпоха стабильности уже себя исчерпала, Белоруссия нуждается в каком-то ускоренном развитии. Нельзя бесконечно использовать советские технологии, советские способы организации производства и организации жизнедеятельности общества в целом. И надстраивать на этом какие-то там фишечки.

Нужны новые принципы организации, чтобы обеспечить рост, нужны новые технологии. Очевидно, что Белоруссия сама это не потянет. Ей надо вступать в какие-то глобальные или региональные кооперационные схемы. И ей придется играть по правилам, которые диктуются из Москвы. А в Минске этого делать не хотят. Отсюда и все эти противоречия, которые накапливались не одни десяток лет», – подытожил Сергей Белашко.