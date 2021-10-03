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03.10.2021 01:58 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Политика, Россия
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Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия....

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия.

Об этом он заявил в  интервью телеканалу CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы жили без Европейского Союза, и еще много лет проживем. Кроме вас – мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос – продать то, что мы производим), все элементарно может потребить Россия. Одна Россия.

А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай – наши друзья. Мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что Россия не требует ничего от Белоруссии за экономическую поддержку.

«Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Мы чего-то там, а вы нам заплатите, или мы чего-то обещаем. Мы – братские народы, мы – народы от одного корня – белорусы и русские. Вы, наверное, лучше меня знаете, потому что вы со стороны: мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете», – сказал Лукашенко.

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