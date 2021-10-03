Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы жили без Европейского Союза, и еще много лет проживем. Кроме вас – мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос – продать то, что мы производим), все элементарно может потребить Россия. Одна Россия.

А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай – наши друзья. Мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», – сказал Лукашенко.