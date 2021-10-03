Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы жили без Европейского Союза, и еще много лет проживем. Кроме вас – мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос – продать то, что мы производим), все элементарно может потребить Россия. Одна Россия.
А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай – наши друзья. Мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», – сказал Лукашенко.
Он утверждает, что Россия не требует ничего от Белоруссии за экономическую поддержку.
«Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Мы чего-то там, а вы нам заплатите, или мы чего-то обещаем. Мы – братские народы, мы – народы от одного корня – белорусы и русские. Вы, наверное, лучше меня знаете, потому что вы со стороны: мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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