Лукашенко: Вы видите, как гадко поступила Украина

Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении второй детской клинической больницы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, как гадко поступила Украина. Смотрите, мы здесь спасаем их людей и будем спасать, а они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и в Египет. Турецкие авиакомпании напрямую пока летают.

Хотя мы сейчас ведем диалог: раз Украина нам закрыла пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты. То есть, надо создать равные условия для наших самолетов «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других этим путем летать к нам», – сказал Лукашенко.