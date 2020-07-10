Лукашенко выкрутил руки Москве, получив по дешёвке новейшие Су-30СМ – эксперт

10.07.2020, Москва, Елена Острякова

ВВС Белоруссии приняли на вооружение 4 российских истребителя Су-30СМ, конкурентов которым нет ни у одной армии Европы. Всего у Белоруссии 12 таких самолетов.

Об этом сообщает сайт Avia.Pro, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Су-30СМ официально заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах. На торжественном мероприятии присутствовал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

В прошлом году Александр Лукашенко раскритиковал руководство России за то, что истребители Су-30 Белоруссии продали, а не подарили. Однако тогдашний госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что РФ предлагала передать самолеты бесплатно в обмен на размещение на территории Белоруссии военно-воздушной базы, но в Минске отказались от этого предложения.

Военный эксперт Егор Лебедок, проанализировав непубликуемый импорт из России, выяснил, что максимальная стоимость одной единицы Су-30СМ для Беларуси составляет 35 млн. долларов США. Экспортная цена такого самолета 80-90 млн $. Российское Министерство обороны закупает Су-30СМ по цене 24.

Лебедок предположил, что окончательный расчет будет в другом размере (или бесплатно по взаимозачету, например, за продолжение бесплатного размещения российских военных объектов в Беларуси после 2021 года).