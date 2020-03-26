Лукашенковский политолог открыто потешается над российскими приготовлениями к Параду Победы

26.03.2020, Москва, Елена Острякова

Близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Петр Петровский предлагает перенести празднование 75-летия Великой Победы из Москвы в Минск.

Об этом он написал у себя в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока ситуация с коронавирусом в мире не улучшается и есть риски, что не улучшится к 9 мая, Дню Победы. Особенно беспокоит Москва и Россия, т.к. там на Красной площади должны состояться основные торжества. Скорее всего, при сохраняющейся динамике, пик коронавируса в России придется на середину-конец апреля.

Поэтому, имеется большая вероятность, что День Победы пройдет в условиях карантина, т.е. возможны отмены или переносы основных мероприятий, в том числе и парада Победы», – пишет Петровский.

Таким образом, он повторяет запущенный Лукашенко тезис о том, что в России «полыхает» эпидемия, уверяя при этом, что в Белоруссии обстановка благоприятная.

«В Беларуси, если верить статистике, постепенно идет уменьшение количества новых заболевших. Их прирост идет на спад. Сложно конечно загадывать, но если такая тенденция сохранится, то к началу мая Беларусь может стать одной из первых стран, справившихся с этой заразой.

В этих условиях, на мой взгляд, можно было бы перенести основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы из Москвы в Минск, при соблюдении, конечно, всех норм эпидемиологии. Это даст возможность как состояться празднику в честь 75-летия Победы, так и обезопасить гостей мероприятия», – пишет Петровский.

На Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года приглашены лидеры и делегации иностранных государств. Ранее приглашение принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы приняли лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.