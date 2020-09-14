Македонская оппозиция протестует против политики «болгаризации» страны прозападным режимом

14.09.2020, Скопье, АлексейТопоров

Оппозиционная консервативно-националистическая партия ВМРО-ДПМНЕ намерена завтра провести марш протест против намерения Болгарии отобрать у македонцев национального героя Гоце Делчева в обмен на вступление в ЕС.

При этом македонские СМИ сообщили, что прозападный премьер Зоран Заев готов принять условия Болгарии, лишь бы привести свою страну в Евросоюз.

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«Наш протест за ЕС, за Македонию, за Делчева, – проанонсировал предстоящую акцию на своей странице в фейсбук лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски. – Европейский Союз, от которого мы ежедневно удаляемся из-за мафии, находящейся у власти, основан на идеях солидарности, единства и наведения мостов. Правительство ведет переговоры об имени Делчева не так, как это необходимо для нашей страны. Наши историки заслуживают поддержки, потому что Гоце является столпом македонизма…. Гоце – это красная линия нашего достоинства».

При этом некоторые северомакедонские СМИ сообщили о том, что лидер местного майдана недавно вновь ставший премьером страны – Зоран Заев, переименовавший Македонию в Северную Македонию ради компромисса с Грецией, обеспечившего вступление в НАТО, готов принять условия Софии, недавно устами министра обороны, националиста Красимира Каракачанова пригрозившей заблокировать процесс вступления соседей в ЕС.

«Гоце Делчев – болгарский революционер и учитель, который боролся за освобождение автономной болгарской области под названием Македония от османов, – пишет издание «Република». – Это будет одно из предложений болгарской комиссии по истории, которое будет передано их македонским коллегам на следующем заседании.

Правительство в Скопье и премьер-министр Зоран Заев хорошо осведомлены об этом неприличном предложении Софии и сейчас разрабатывается стратегия, которая сначала должна быть принята македонской комиссией, а затем в обществе создадут атмосферу для принятия этого решения. Не исключена возможность того, что Заев окажет давление на македонскую комиссию, чтобы она приняла это предложение и даже сменила какого-нибудь «непослушного» члена…

Только Заев опасается, что это будет воспринято народом, будто он снова прогнулся перед соседями, но разрабатывается пиар-стратегия, согласно которой все преподнесут так, что это делается во имя европейского будущего страны и что Македония начнет переговоры с ЕС до конца года, а Болгария не будет блокировать, но станет главным союзником».

Подтверждением журналистского инсайда вполне можно считать недавнее выступление заместителя премьер-министра по европейским делам Николы Димитрова, в котором тот заявил, что «вопросы идентичности, языка, не могут быть предметом политической декларации», а акция ВМРО-ДПМНЕ – это «это всего лишь попытка найти проблему, которая может мобилизовать людей и использоваться в повседневных политических интересах».

«Сейчас с нами происходит новый национальный распад ткани македонского народа, – считает историк Тодор Чепреганов. – Если раньше нас разделяли другие, то теперь македонские политики и государственные деятели разделяют македонский народ сами. Афины и София использовали состояние изменения геополитической ситуации в Европе, чтобы реализовать мечты своей политики мании величия».

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Болгария требует от Северной Македонии отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.

На самом деле, жители современной Северной Македонии действительно являются в подавляющем большинстве своем этническими болгарами, однако за время нахождения в составе Югославии, из политических соображений, им была привита искусственная македонская идентичность по украинскому образцу.