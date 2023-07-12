Макрон не смог пообещать вступления Украины в НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог взять на себя обязательства относительно обещанного вступления Украины в НАТО.

Это произошло на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присутствующие в зале журналисты поинтересовались обязательствами, которые готов взять на себя Париж касательно обещанного вступления Украины в НАТО.

«Украинцы очень разочарованы тем, что не смогли получить более конкретные обязательства относительно своего членства в Альянсе. Вы сами – не считаете ли, что у вас есть какие-то обязательства относительно их членства в Альянсе? И можем ли мы сегодня сказать, глядя украинцам в глаза, что они вступят в НАТО, что это вопрос времени, и не подлежит обсуждению с русскими?», – прозвучал вопрос.

Однако вместо гарантий Макрон отделался общими фразами и намёком, что поддержка Запада качественных изменений не претерпит.

«Со стороны президента Украины законно быть требовательным к нам, потому что он сражается, защищает целостность своей территории и суверенитет своего народа. Наша обязанность – быть рядом с ним во имя международного права, защиты ценностей Европы. И быть рядом с ним так, как мы это делаем – то есть, полностью защищая Украину, вводя санкции в отношении России», – сказал французский президент.

Он подчеркнул, что НАТО даже готова к «войне на истощение» с Россией, и продолжит поставку вооружений на Украину.

«В этом весь смысл обязательств, которые мы взяли на себя», – подытожил Макрон.