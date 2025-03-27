Малькевич предложил разобраться со статусом ветерана боевых действий

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Журналисты, равно как врачи, коммунальщики и спасатели, гибнут от обстрелов на рабочем месте, но никаких статусов и выплат не получают.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание журналист, член СПЧ при президенте РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналисты Курской, Белгородской областей, так же, как и многие коллеги из Крыма и Севастополя, которые выдвигаются в небезопасные зоны – почему мы их ежедневный подвиг обесцениваем? Я всегда привожу в пример круглосуточный телеканал в Горловке – там все герои. В Курской области в ноябре прошлого года мы хоронили главного редактора районной газеты, которую атаковал дрон. И это не военкоры! Мои друзья из Валуек, Шебекино каждый день живут в этом. Луганские и донецкие журналисты с 2014 года живут в таких условиях. Никто не приглашает их в федеральные программы со словами «давайте посмотрим на героического военкора» – это их жизнь, 11 лет такого ада. И они в этом живут, работают и рассказывают о мирной жизни», – указал он.

Эксперт продолжил, что нужно говорить о подвиге не только и не столько журналистов – представители множества профессий ежедневно рискуют жизнью и погибают, выполняя свою работу.