Медведчук назвал хозяев Украины и кукловодов Зеленского

06.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Риторика нового президента Украины Владимира Зеленского мало чем отличается от милитаристских заявлений его предшественника.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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«К сожалению, риторика нового руководства – господина Зеленского, хотя частично и изменилась, но всё же немногим отличается от той, которая имела место в последние годы», – сказал Медведчук.

При этом он сомневается, что это собственная риторика Зеленского.

«Она навеяна в том числе и хозяевами Украины. К сожалению, с 2014 года у нас в стране введено внешнее управление из-за океана – из Соединенных Штатов Америки. Оно продолжается и интенсивно развивается. Поэтому риторика в первую очередь навеяна советами, рекомендациями, указаниями», – считает политик.

Он напомнил, что нового президента на выборах поддержали юго-восточные регионы, а сам Зеленский родом из Кривого Рога.

«И географически, и по взглядам, ментально это юго-восток. Человеком он всегда был в основном русскоязычным, и сейчас он русскоязычный, хотя общается на украинском языке. Это правильно – президент Украины должен общаться и выступать на украинском языке. Но все-таки, к сожалению, это всё навеяно извне. У всех был расчет, что наконец придет власть, которая будет самостоятельной, будет действовать в интересах людей, страны, государства. Я как представитель оппозиционной платформы «За жизнь» этого не вижу, хотя искренне хочу увидеть», – резюмировал Медведчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ЛНР заявили, что Зеленский идет по пути Порошенко.